¿Por qué en el fútbol, fallan los “goles cantados”?

Vemos, de manera constante, como, aún a los niveles más altos del fútbol, los futbolistas tienden a fallar muchos de los llamados “goles cantados” y la pregunta de todos, es: ¿por qué? Parece cosa increíble e inexplicable, pero, el asunto está en que se está jugando con un balón redondo, difícil de precisar su dirección con una patada o un cabezazo, pero, sobre todo, porque existe una gran deficiencia en el conocimiento de las leyes de la mecánica del movimiento. Si los balones giran en distintas direcciones hay que aprender que golpe puede variar su rotación y producir que se dirija hacia donde uno quiere. Por otro lado, se le da una gran importancia al jugador que asiste al que concretiza el gol y esto se debe a que, al asistirlo, se entiende que le facilita la jugada enviándole el balón de tan buena manera que permite una buena recepción del mismo y la ejecución del gol. Es decir, la asistencia es, prácticamente, medio gol. Esto nos lleva a determinar que si el que asiste hace un mal envío, porque no pone el balón al alcance del compañero, por un lado, y por el otro, si le envía el balón con efectos y el compañero no conoce las leyes de la mecánica del movimiento, es casi seguro que no se podrá concretizar el gol. Son estas algunas de las causas externas. Se deben agregar las causas internas, emocionales, mentales y espirituales, porque se entiende que el jugador es una unidad y que debe funcionar como tal, para poder dar lo mejor de sí.

Sin embargo, esos aspectos los consideramos en capítulos apartes, así como la mecánica a emplear en cada intento de gol.

* Profesor de Historia.