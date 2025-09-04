¿Por qué mi comunidad/mi país no cambian?

Estimados lectores, como joven, a menudo me pregunto: ¿Por qué nuestra comunidad y nuestro país siguen estancados en el mismo lugar? La respuesta es clara: Demasiados políticos solo saben aparentar. Antes de las elecciones, se llenan la boca de promesas, recorren las calles diciendo que van a cambiarlo todo; pero una vez elegidos, su mirada se fija únicamente en sus propios intereses y no en el sufrimiento del pueblo.

Nuestra comunidad enfrenta múltiples desafíos en educación, empleo, seguridad y medio ambiente, pero a ellos solo les importa el poder y la visibilidad.

No soporto más esta hipocresía. Como joven, creo firmemente que el futuro de un país no debe construirse con discursos vacíos, sino con acciones reales.

Sin embargo, quejarnos no cambiará la realidad. Como generación joven, debemos asumir responsabilidades y utilizar nuestro conocimiento y entusiasmo para impulsar el cambio.

El patriotismo no consiste en gritar consignas, sino en estar dispuestos a comprometernos con la comunidad, escuchar la voz de los vecinos, proponer nuevas ideas y esforzarnos por hacerlas realidad.

Mientras nuestra generación se atreva a asumir responsabilidades y mantenga firmes sus ideales, el futuro sin duda traerá una nueva esperanza y hará que nuestra comunidad y nuestro país recobren una verdadera vitalidad. * El autor es estudiante universitario.