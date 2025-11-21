¿Por qué nos molestamos de más?

La ira es una emoción tan humana como inevitable, pero su verdadero riesgo aparece cuando se desata sin que exista un peligro real. En esos momentos, cuando nada nos amenaza y aun así reaccionamos como si estuviéramos bajo ataque, la ira puede convertirse en una fuerza devastadora. No solo nubla el juicio: rompe puentes, hiere a quienes apreciamos y deja cicatrices que muchas veces tardan más en sanar que el propio enojo.Lo preocupante es que la ira cuando surge sin causa proporcional funciona como un lente deformado. Nos hace ver agravios donde no los hay y exagerar situaciones mínimas, impulsándonos a responder con una intensidad que no corresponde. En ese impulso podemos decir palabras que jamás podremos retirar o tomar decisiones que alteren relaciones personales y profesionales.Además, normalizar estas explosiones emocionales crea un ciclo peligroso: cada vez se vuelve más fácil estallar y más difícil detenerse. En una sociedad ya tensa, la falta de autocontrol multiplica conflictos innecesarios.Por eso, detenerse, respirar y reconocer que no estamos en peligro es un acto de responsabilidad. La ira puede ser legítima, pero no debe gobernar. Elegir la calma es, muchas veces, la decisión más valiente. * Periodista.