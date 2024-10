Portobelo, adoración o tradiciones históricas

La leyenda narra que la imagen del Nazareno llegó a finales del siglo XVI en un barco, cuyo destino era Perú, pero que por el mal tiempo desembarcó en Portobelo. Sin embargo, la narrativa popular esclarece la aceptación de dos vertientes, en la que señala que unos pescadores encontraron al santo flotando en las aguas del Caribe, y otra, que un galeón, con escudo español, llegó a tierra firme, debido al mal tiempo que se daba en las aguas del profundo Caribe, con dos imágenes a bordo, una de un Cristo blanco y otra de un Cristo negro.

Sin embargo, estas celebraciones marcaron un cambio en la celebración del día 21 de octubre, ya que por generaciones, han reverenciado la imagen de algo material que no tiene existencia vital, contraponiendo los principios bíblicos, fundamentados en que solo se debe rendir gracia a Dios, sin hacer sacrificios ni pago de acciones que deterioran al cuerpo humano. La Biblia nos dice en Éxodo 20:4-6: No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás a ellas ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. * Periodista.