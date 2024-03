Una prescripción arbitraria es cuando un colega por razones de un diagnóstico dudoso no bien elaborado prescribe medicamentos que posiblemente no serán de utilidad al paciente o exceden las metas de curar o aliviar la enfermedad del mismo. En ocasiones bajo una actitud caprichosa. Un reciente estudio realizado en un país hermano, Turquía, revelo que estas decisiones no poco comunes, ocasionan gastos innecesarios en la adquisición de medicamentos para el paciente que muchas veces los obtiene de su bolsillo. En otras ocasiones hace caer en gastos innecesarios a las instituciones que dotan de medicamentos al paciente, ocasionando un cierto despilfarro. Esto también se observa cuando se hace lo que algunos colegas llaman tratamiento “de tiro al blanco” con perdigones múltiple para ver cual pega.

Es decir, prescribir innecesariamente varios fármacos, para ver cual fármaco alivia o cura al paciente. Ello es producto de no hacer una buena historia clínica, un examen físico muchas veces por limitaciones del tiempo o por basarse solo en resultados de exámenes sin correlacionar los hallazgos en el paciente, o hasta limitaciones académicas. Al final quien padece esto, es el paciente. Primero, quizás no mejore y si lo hace es a costa de gastos innecesario o eventos adversos como consecuencia de esta conducta Debemos aún bajo presiones de tiempo de atención, hacer el esfuerzo máximo para hace una historia clínica y examen físico, aunque sea dirigido y evitar gastos tangibles e intangibles a nuestros pacientes.

Practiquemos el uso racional de medicamentos. “Este concepto consiste en que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y la comunidad.”

* Médico.