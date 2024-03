Propuestas y perfiles públicos

Faltando menos de dos meses para las elecciones generales, sería bueno que los ocho candidatos presidenciales e inclusos los aspirantes al resto de los cargos de elección popular tengan un sitio donde los panameños puedan tener acceso a sus propuestas para el próximo quinquenio. Además, deben ser personas que por lo menos usen las redes sociales para presentarse, porque en muchos lugares se desconoce quién es en realidad el político, solo se conoce el nombre. Sobre el plan de gobierno, sabemos que algunos, menos de la mitad de los presidenciales han colgado en sitios web su propuestas, sin embargo, las que he podido leer no están muy claras, solo parecen ideas que lanzan sin aterrizar si es a largo, mediano o corto plazo. Mucho menos explican cómo les harán frente a esos proyectos que quieren realizar. Cuando hablan de aumento de dinero o bonificaciones tampoco explican que harán para obtener esos ingresos que involucran determinado cambio. Es válido que por estar en campaña política quieran abarcar todo y tengan para cada pregunta una respuesta, pero creo que más allá es importante explicar el qué, cómo y cuándo, para que los electores tengan una idea. Y reitero por lo menos tomen el tiempo de presentarse en su corregimiento, distrito o circuito, no sean desconocidos. * Periodista.