Puerto Barú no es un riesgo para Coiba

Puerto Barú no representa riesgos ambientales para el Parque Nacional Coiba ni para el ecosistema del Golfo de Chiriquí, según una nota técnica presentada por Planeta Panamá Consultores S.A., firma responsable del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III de la obra, lo que viene a desmentir así los rumores que algunos han pretendido difundir usando un supuesto informe de la UNESCO y Lynker, está ultima empresa con grandes conflictos de interés.

En el EsIA están las principales evaluaciones científicas e hidrodinámicas realizadas durante el proceso de análisis ambiental del proyecto y sostiene que Coiba fue considerada desde las primeras etapas de planificación. Entre los estudios efectuados se incluyen análisis de calidad de agua, dinámica marina regional y comportamiento hidrodinámico del Golfo de Chiriquí.

Los estudios no encontraron evidencias que permitan establecer afectaciones significativas sobre el Parque Nacional Coiba, coincidiendo así con la posición oficial adoptada por el Ministerio de Ambiente, que determinó durante la evaluación ambiental que el proyecto “no constituye riesgo para el Parque Nacional Coiba”. Uno de los elementos centrales del diseño es el uso de un canal natural ya existente dentro del sistema estuarino. Este posee 31 kilómetros de longitud y el proyecto utilizará aproximadamente el 20 % de su ancho natural. Además, más de la mitad del trayecto no requerirá profundización artificial debido a las condiciones naturales del fondo marino.

Además, el dragado fue modelado científicamente para minimizar impactos ambientales. Según los estudios, entre el 94 % y el 96 % del material sedimentario precipita rápidamente cerca del punto de descarga, evitando desplazamientos hacia Coiba o áreas protegidas del Golfo de Chiriquí.

El sitio de disposición del material dragado se ubica a más de 64 kilómetros de Coiba y cuenta con capacidad suficiente para contener el volumen estimado de sedimentos. A esto se suma que las corrientes marinas predominantes en la zona se desplazan de oeste a este, limitando aún más cualquier posible movilidad hacia el parque nacional.

El proyecto también contempla monitoreos ambientales permanentes sobre manglares, calidad del agua y ecosistemas marino-costeros, en coordinación con universidades y centros de investigación. Asimismo, se prevé la participación de comunidades locales mediante Brigadas Comunitarias de Alerta Temprana integradas por residentes y pescadores del área.

No hay que dejarse engañar, Puerto Barú es un proyecto que llevará desarrollo y empleos a Chiriquí que es lo que el país necesita. * El autor es abogado.