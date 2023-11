Que no haya escasez de empatía

Debido a los cierres de vías, situación que ha afectado el traslado de muchos productos desde el interior hacia la ciudad, y a pesar que hace un día se dio pasado a los camiones que estaban varados en el oriente chiricano, se nota escases de legumbres en muchos lugares.

Incluso en grandes cadenas de restaurantes hace falta el tomate y la lechuga para la preparación de los alimentos. Lo mismo pasa en las fondas y restaurantes donde las ensaladas verdes se han tenido que suplantar por otro acompañante.

Productos que siempre teníamos a nuestro alcance ahora es un lujo tanto conseguirlo como pagarlo porque, se ha dado especulación de precios, por lo que se debe pagar mucho más de lo normal para poder consumirlo. Esto es el resultado de más de 20 de días de bloqueos que se han dado en el país.

Otro producto que se ha hecho extrañar es el plátano.

Para quienes acostumbran tener su tajada madura en el menú, ya quedan pocas posibilidades. Y qué decir del amado patacón.

Esperamos que todo mejoré pronto para que la situación no agrave, porque es muy difícil cuando los alimentos escasean, esto pone en peligro la seguridad alimenticia del país.

Así también vimos con el tanque de gas en algunos lugares donde no había o no ha podido llegar. Que en medio de la lucha no se dé escases de empatía.

Otro tema también se da en provincias donde tienen una variada producción de alimentos, sin embargo, necesitan salir a colocarlos en el mercado para no perderlos y tener el dólar en la mano. En algunos lugares el efectivo también escasea por este tema.

