¿Quién responde por la seguridad del panameño?

La seguridad de un país no se mide únicamente por la cantidad de policías en las calles o por los operativos que se anuncian en conferencias de prensa. También se mide por la confianza que la población tiene en sus instituciones. Y hoy esa confianza parece estar cada vez más debilitada.

La reciente fuga de privados de libertad y las múltiples interrogantes que rodean este caso han generado preocupación entre los ciudadanos. ¿Cómo ocurrió? ¿Quién sabía del traslado? ¿Existió ayuda desde dentro del sistema? Son preguntas legítimas que hasta ahora no tienen respuestas claras.

Mientras las autoridades guardan silencio, crecen las especulaciones. En las barriadas hay temor. Muchas personas sienten que quienes deberían estar tras las rejas están nuevamente en las calles y que nadie explica cómo fue posible. Una vez más, el país se pregunta: ¿Quiénes son realmente los que mantienen el control?

Más allá de capturar a los responsables, es indispensable investigar si hubo complicidad interna. La ciudadanía merece saber si existieron fallas, negligencia o actos de corrupción dentro del sistema penitenciario.

También preocupa la ausencia de un mensaje contundente por parte del Ejecutivo.

* Periodista.