Radiografía de los movimientos magisteriales en Panamá

Entre paréntesis recordamos que, en 1979, cuando el gremio del sector educativo no aceptó la reforma educativa, se produjo un paro nacional cuando Gustavo García de Paredes era ministro de educación y Arístides Royo era presidente de la República.

Esta huelga fue innovadora porque participaron todos los gremios, sindicatos y partidos políticos, lo que aumentó aún más la presión sobre el gobierno, por lo que no le correspondía al gobierno ceder a las demandas de los educadores, firmar contratos y marcharse. a una huelga que duró casi dos meses.

En ese momento se encontraba el general Omar Torrijos. Quiénes se vieron perjudicados los estudiantes, esto fue lo que empezó, las demandas de varios gremios exigiendo a los opositores a esa reforma educativa enfatizaron que el gobierno quería ser otra Cuba porque quería cambiar el color del uniforme a blanco y azul, porque muchas escuelas en ese momento eran diferentes entre sí.

Si nos fijamos en el momento actual, la mayoría de los estudiantes visten ropa azul y blanca en las escuelas públicas, tanto primarias como secundarias, resaltan como un símbolo y no somos comunistas. Sin embargo, otras escuelas utilizan su forma original.

La actitud de los profesores y maestros cambió, porque muchos de esos profesores eran profesionales en ese momento, se preocupaban por sus alumnos, se iban a casa cuando algunos alumnos estaban fuera por unos días.

Hoy día, no podemos decir lo mismo. Volviendo a hoy, al gobierno de presidente Cortizo, cuantas manifestaciones, si no me equivoco, los maestros hicieron su primera marcha el 12 de julio de 2022, protestando contra las políticas de altos precios de combustibles, canastas familiares básicas y antigubernamentales.

Trabajadores, también participaron sectores sindicales. Esta batalla duró varios días y los estudiantes resultaron los más perjudicados.

Si tomaras una radiografía de las distintas protestas, huelgas o interrupciones de estudios de cualquier docente o asociación de profesores, después de la invasión de 1989, pensarías que todo fue diferente durante la democracia, pero no fue así.

Resulta que durante la administración de Guillermo Endara la mayor movilización la hicieron los sindicatos docentes exigiendo un aumento salarial, las escuelas y colegios públicos del país quedaron paralizadas durante 66 días.

Los sucesos de la historia de Panamá, muestra la realidad del problema educativo que muchos recordarán a través del tiempo, en el mes junio de 1997, era presidente Ernesto Pérez Balladares, los educadores se declararon en huelga en oposición a la Ley 89 del Proyecto de Reforma Educativa, que en ese momento se encontraba en discusión en la Asamblea Legislativa y que apuntaba a descentralizar y modernizar la educación panameña.

Fungía como ministro en aquel tiempo el Dr. Pablo Thalassino (q.e.p.d.), los educadores cerraron calles, la situación en el país se tornó densa, no lo quedó más nada al gobierno que restituir a los docentes y nombrar una comisión para discutir el polémico proyecto.

La ex presidenta Mireya Moscoso, que no podía ser ignorada, enfrentó una huelga general en septiembre de 2003 debido a la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS), de la cual el 95 por ciento eran educadores, paralizaron las clases, eso fue lo que hizo el gobierno. no reaccionar positivamente.

Bajo su mandato, el expresidente Martín Torrijos enfrentó varios paros a nivel nacional con diversas organizaciones, gremios y sindicatos, esta vez en presencia de docentes, exigiendo la suspensión de la reforma de la CSS y con ella la cancelación de la Ley No 17 que aumentaba las edades jubilaciones.

Esta ley fue derogada. Los gremios magisteriales se opusieron a la reforma del calendario escolar en 2009, que anunció que el actual sistema de cuatro meses sería cancelado el próximo año y reemplazado por tres cuartos para hacer el sistema educativo más eficiente, siendo el ministro de Educación en ese momento, Salvador Rodríguez.

En el gobierno de Torrijos fueron designados varios ministros. En el entonces gobierno de Ricardo Martinelli, los gremios de profesores, protestaron contra la polémica Ley 30, que fue impulsada por un amplio sector de sectores de educación, construcción, producción, organizaciones sociales, derechos humanos y de Panamá.

En su momento, el presidente Martinelli, junto a la ministra Molinar y al jefe la Policía Nacional Julio Moltó, se levantaron en conferencia de prensa para criticar a los docentes, diciendo que, si “un docente no está en el cargo” se aplicaría la ley, pues no puedes seguir perdiendo clases”.

Sin embargo, no fue así, el gobierno de Martinelli cedió, por lo que el Meduca prometió no tomar represalias, no dar descuentos a los docentes que participaron en la huelga. Otra victoria completa para los sindicatos magisteriales, que se han ido fortaleciendo en estas luchas. Los que perdieron por ese paro, nuevamente los estudiantes nuestros hijos.

Así siempre hemos observado los resultados, los gremios de docentes siempre se han salido con la suya, mientras los estudiantes salen mal preparados de las aulas escolares, ellos siempre son los perjudicados por la irresponsabilidad de sus docentes.

Me pregunto si habrá un gobierno en los próximos años que detenga a estas falencias educativas. Sabemos que las luchas en el sector educativo han sido desde inicios de la república el siglo pasado, pero también es cierto que, si queremos convertirnos en un país del primer mundo, hay formas de resolver las controversias, sin afectar a los peques, como muchos de nuestros estudiantes que pudieron izar la bandera de nuestro país en el mundo, como hoy, hondea en el Cerro Ancón. Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica. * Abogado, docente y mediador.