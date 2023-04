En lo que va del año 2023 un numero alarmante de empresas lideres del han realizado ajustes, tanto en sus planes de negocios como en su fuerza laboral produciendo miles de despidos. ¿Será que las expectativas de repunte del crecimiento económico mundial no se están cumpliendo? ¿Estaremos en el inicio de un reajuste económico mundial?

Las empresas que contrataron en forma agresiva en los últimos años vislumbrando el fin de la pandemia y el confinamiento parece que están pisando el freno y sin lugar a duda están retrocediendo. Los reajustes están afectando a múltiples sectores, desde empresas de comunicación hasta alcanzar con dureza a las gigantes tecnológicas.

La lista de las empresas que se están ajustando a la nueva realidad no es para nada alentadora dado quienes son los que están incluidos y a medida que transcurre el año 2023 se agregan más empresas.

Alphabet que es la matriz de Google que despidió a 12,000 trabajadores. Microsoft, este gigante tecnológico despedirá a 10,000 empleados. Vox Media El editor del sitio web de noticias y opinión Vox, el sitio web de tecnología The Verge y New York Magazine anunció el viernes que recortará el 7% de su personal. Goldman Sachs banco despedirá hasta 3.200 trabajadores. Amazon planea despedir a más de 18.000 empleados.

Dell, reducirá su nómina un 5 %, unos 6.600 empleos. Spotify reducirá un 6 % su plantilla. SAP, la principal compañía de software de Europa recortará 3.000 puestos en todo el mundo. PayPal, recortará alrededor del 7 % de su plantilla, unos 2.000 trabajadores a tiempo completo. Y la mas reciente en anunciar acciones es McDonald’s que mandó a casa a empleados corporativos y se esperan despidos masivos.

Los hechos hablan por si solos, el reajuste mundial es un hecho, los pronósticos no se cumplen y muy difícilmente existirá país alguno que no sea de una forma u otra afectado. ¿Qué dicen los expertos sobre Panamá? ¿Será o no afectado? *M.Sc. Adm. Industrial.