Recoja su basura, no ensucie

Con el inicio del verano aumentan las visitas a las distintas playas y ríos del país. Esto trae que personas de todas partes del viajen a comunidades donde se encuentran estos sitios para refrescarse y pasar un rato ameno en familia, sin embargo, olvidan que deben cuidar estas aguas para poder que todos puedan disfrutar. Y es que algo que muchos no practican es la adecuada recolección y depósito de la basura.

Recuerde y no olvide, pero no lo olvide cuando visite el mar, ríos o cualquier otro sitio de recreación, tener mucho cuidado con la basura que genera y evitar dejarla sobre la arena o el mar, la responsabilidad de la limpieza es completamente de cada uno y debe cooperar para generar una diferencia.

No resulta nada difícil llevar bolsas para depositar los desechos y si en el lugar no hay donde depositarlos llevarlos a casa para su adecuada disposición. Porque de nada vale que la recoja y más adelante la deje arrojada a las orillas de las vías, como sucede frecuentemente. Si ensucia el lugar de recreación como cree conservarlo. Es muy desagradable ver como personas ajenas a las comunidades al salir de los ríos o playas dejan todo sucio o arrojan en cualquier lugar enormes bolsas llenas de basura, ensuciando así el sitio al que después quieren volver, para divertirse, y estoy muy seguro que quieren encontrarlo limpio. Incluso personas que tienen casas en el sitio o comunidad, y solo van a pasar el fin de semana, también forman parte de lo que ensucian, cómo es posible, muy feo. Entonces si ensuciamos, después que exigimos, que reclamamos, no seas parte de los cochinos. Sea responsable y limpio.

* La autora es periodista.