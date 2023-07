¿Recreación o alimentación?

Hace unos días un ministro del Gobierno de Panamá criticó a los ciudadanos que utilizaban parte de sus ingresos para adquirir boletos de conciertos y que ha contraposición se quejaban del aumento de los alimentos.

No cabe duda de que este es un pensamiento muy de burbuja, muy de privilegiado. Probablemente no conoce del fenómeno del crecimiento económico disparejo que viven las clases sociales. Las personas que usted puede encontrar en un concierto en los centros de convenciones Figali o Atlapa no son los mismos que va a encontrar haciendo fila desde la madrugada para comprar un saquito de 20 libras de arroz.

Que existan personas que pueden acceder al derecho del entretenimiento no cancela ni minimiza la existencia de un Panamá pobre que solo vive del día a día.

El Estado tiene que gobernar para ambas clases sociales, es un hecho. Los asalariados con ingresos menores a los 600 dólares y los profesionales independientes a duras penas pueden darse el lujo de invertir en actividades de recreación.

Ni hablar si tienen la osadía de conformar una familia, el dinero alcanza para menos.

Parece que la inflación, que en Panamá tiene una tasa mínima, ha orillado a cientos de miles de personas a tener que escoger entre alimentarse o recrearse, porque no alcanza para más. Parecer ser un pecado solicitarle al Estado que implemente políticas sólidas para que, en efecto, el famoso crecimiento económico les llegue a todos.

* La autora es periodista.