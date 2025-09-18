Redes y poder: Sociedad de singularidades

La utilización de instrumentos masivos de comunicación siempre ha sido una constante para lograr influencia y poder político. A principios del siglo pasado, el manejo de la opinión pública recaía primero sobre periódicos, y después en la radio. La segunda mitad del siglo XX fue la televisión quien tuvo un empuje arrollador, impactando al espectador ofreciendo la modalidad de la imagen. La era digital cambió todo el esquema y poder de influencia en esta sociedad de consumo, desde lo publicitario, cultural y hasta político. En menos de diez años la revolución digital alteró las estrategias de mercadeo político, si tomamos en cuenta algunos factores, entre ellos el surgimiento de los “influencers” y el uso de redes como una forma evolutiva de incidir en la opinión pública y la comunicación colectiva. Desde hace algunos años autoridades tradicionales como la iglesia, la familia, y el propio Estado, han perdido gran parte de su influencia. Costumbres que fortalecían esas estructuras se han debilitado, probablemente porque hemos pasado de lo general a lo individual, y como dice Andreas Reckwitz “ya no vivimos en una comunidad, sino en una sociedad de las singularidades”. En esta nueva concepción de vida de los pueblos, el “influencer” se apoderó de hábitos, gustos y entretenimiento, utilizando para ello las diversas plataformas digitales como flauta de Hamelin para ganar dinero, aplausos y millones de seguidores. *Docente.