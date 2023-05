Reflexiones de las oposiciones al contrato minero, parte 1

Existen una gran cantidad de personas que crean opinión pública, escriben en medios y se reúnen, con el fin de decir a la ciuadadanía lo nefasto que es el nuevo contrato de Minera Panamá. No nos convertiremos en defensores de la contratación, pero salir a decir que el nuevo contrato es peor que el anterior inmediatamente les resta credibilidad por ser un argumento ilógico. La cantidad de cosas que favorecen a la Nación con el nuevo contrato, entre las que podemos mencionar temas económicos, laborales, ambientales, sociales, etc., están muy por encima de las que existían con el contrato anterior. Sería ilógico pensar que no se pudiera conseguir más beneficios, pero de que el nuevo contrato es mejor que el viejo no hay duda.

Otra cosa que los descalifica es que dentro de los argumentos plantean situaciones que no se analizan correctamente o las acomodan para hacer ver que hay algo turbio o malo para el país, cuando no es así. Por ejemplo, hablan de que se repite la Contratación Directa, incumpliendo el proceso licitatorio ordenado por La Corte y La Ley. Esta afirmación está fuera de la realidad, ya que la Ley 9 de 1997 en su artículo 2 derogó el Decreto de Gabinete 267 de 1969 y cualquier otra disposición que le fuera contraria. El Decreto de Gabinete 267 de 1969 no fue revivido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia conforme está estipulado en el artículo 37 del Código Civil de Panamá, que nos dice:

“Artículo 37: Una ley derogada no revivirá sí por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva, o en el caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia. En este último caso será indispensable que se promulgue la ley que recobra su vigencia junto con la que pone en vigor.”

Por tanto, no solamente no se ha cumplido lo indicado en dicho Artículo 37 del Código Civil para que pueda ocurrir la reviviscencia del Decreto de Gabinete 267 de 1969, sino que el Fallo, además, no dispone en lo absoluto sobre la reviviscencia de dicho Decreto. Cabe añadir, que incluso la Procuraduría de la Administración absolvió, el 3 de mayo de 2021, al entonces Ministro de Comercio e Industrias, una consulta sobre la vigencia del Decreto de Gabinete 267 de 1969, en la cual señaló lo siguiente:

“Dado que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 21 de diciembre de 2017, al declarar inconstitucional la Ley N° 9 de 1997 no se refirió en

modo alguno, al restablecimiento de la vigencia del Decreto de Gabinete N° 267 de 1969, debemos arribar a la misma conclusión que la esbozada en el criterio jurídico del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, en cuanto a que debe entenderse que el mencionado decreto no ha vuelto a la vida jurídica” (las subrayas y los suplidos son nuestros)

Por lo anteriormente expuesto en efecto el nuevo Contrato de Concesión si puede otorgarse por Contratación Directa y no así, como lo vienen pregonando los detractores de la nueva contratación. En otro momento estaremos desglosando cada una de las oposiciones que no tienen argumento jurídico o son falaces. * El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.