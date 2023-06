Reflexiones de las oposiciones al contrato minero, parte II

La semana pasada estuve explicando la forma en como muchas personas que crean opinión pública pueden influir en la percepción de algunos temas a nivel nacional. Pensamos que este tipo de ejercicio siempre es beneficioso para que los ciudadanos tengan información de los temas nacionales, lo que si no es correcto cuando se dan opiniones que tienen algún tipo de sesgo o no se compaginan con la realidad.

En nuestra primera entrega en el tema de reflexiones a la oposición del contrato minero explicamos el análisis incorrecto al mencionar que fue una contratación directa, con el fin de crear un malestar en cualquier persona que escuchara ese planteamiento.

En esta ocasión tenemos la obligación de discrepar cuando mencionan que a la mina se le otorgan cuatro hetáreas adicionales para la operación del proyecto en pleno Corredor Biológico Masoamericano. Esta afirmación no es cierta; ya que es al contrtario porque el área de concesión se redujo en 600 hectáreas. El área de servidumbre sobre terrenos nacionales se limitó a cualquier parte del territorio en la República de Panamá a un espacio delimitado y contiguo al área de concesión que no es para extracción minera. Como ven lo expresado no se compagina en nada con la realidad de lo que dice el contrato.

Así mismo, he encontrado comentarios referentes a que la concesión de Minera Panamá es por 60 años o más, cuestión que a todas luces es falsa porque como es sabido y se encuentra plasmado en el contrato, se otorga un periodo de concesión de 20 años con una posible prórroga, siempre y cuando se den unas condiciones especiales, que deberían evaluarse en términos y condiciones para ese periodo.

Otra de las afirmaciones que vemos que se publican en redes y medios de comunicación por algunas personas, tienen que ver con que la mina tiene el derecho de exigir restricciones de vuelo sobre la concesión. No hay nada más alejado de la realidad, en vista de que es un tema de seguridad de la aviación por las voladuras. Se debe pedir un permiso a Aeronaútica Civil y el mismo debe ser aprobado por esa autoridad. Ese tipo de permisos se viene pidiendo desde el año 2017, sin que se haya visto afectada la navegación aérea. La solicitud solamente aplica a momentos en que existen las ya mencionadas voladuras.

También se ha querido mencionar que el pago anual por agua no cuadra con los volúmenes de consumo reales reportados, siendo una industria que consume a diario millones de galones de agua que no llegan a los hogares. Esta falsedad es fácil de probar. El pago del agua se basa en la capacidad instalada de la planta en sus procesos y no en el consumo. Esta operación recircula gran parte del agua, que en su gran mayoría proviene del agua de mar, lluvias y de fuentes distintas a las donde se sirven moradores de la zona. Además el contrato anterior ni siquiera contenía este pago y en el actual es que se implementa.

Proximamente expondremos otros temas en donde no se indica la realidad del nuevo contrato de Minera Panamá.

*Abogado y exadministrador de ACODECO.