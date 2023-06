Reflexiones de las oposiciones al contrato minero. Parte III

Hemos estado escribiendo algunos artículos sobre el tema del nuevo contrato de Minera Panamá. Lo hemos hecho de tal manera que podemos explicar a los lectores con mucho respeto, cuando alguien emite una opinión o hace un análisis del contrato, el cual nos resulta que no es acertado o veraz.

En esta tercera entrega debemos mencionar el tema del ingreso mínimo garantizado de 375 millones de dólares para Panamá; ya que los detractores del contrato en forma falaz dicen que eso no está garantizado porque se permite que se pueda reducir hasta la anterior regalía del 2% por baja del precio del cobre en el mercado. Esto es totalmente incorrecto porque la utilización de una tasa mínima está relacionada con la ganancia bruta; por lo tanto no es directamente con la baja del precio del cobre. Para aclarar un poco más podemos decir que el ingreso mínimo garantizado, si es una garantía porque en los años que el esquema fiscal no llegue al monto de 375 millones de dólares, la empresa tendrá que pagar la diferencia faltante hasta los 375 millones de dólares, salvo excepciones, muy improbables, pero que están claramente establecidas en el contrato.

Otro tema que repiten con el fin de desinformar es que el contrato se negoció turbiamente y que la consulta pública es una farsa porque ya todo fue acordado. Todo el proceso que inmiscuye la aprobación del nuevo contrato minero se ha llevado a cabo mediante el rigor de la Ley y la Constitución Nacional. Toda la negociación, consulta pública y otorgamiento del contrato se ha regido bajo las leyes de la República de Panamá.

De la misma manera se mencionan cosas que no tienen ningún sustento jurídico, ni lógico. Hablan que la empresa puede suspender operaciones por bajas de precio del cobre o alzas de costos que no le sean rentables, hasta por cuatro años en cada período de 20 años sin garantías para los trabajadores. Esto es un ilógico porque la normativa laboral se rige a través del Código de Trabajo; en el cual se contempla la suspensión de contrato por causales económicas, lo que deja claro que que esto está contemplado en la legislación patria para cualquier empresa nacional o extranjera. Además el contrato indica que durante el posible escenario de suspensión la empresa deberá cumplir con las obligaciones contractuales y no se le exime tampoco de cumplir con las demás obligaciones medioambientales, laborales, de salud y de seguridad. Eso lo podemos palpar claramente en la decisión contractual de tener la presencia física de estas autoridades dentro de las instalaciones de la mina.

Siguiendo el mismo orden de ideas, manifiestan que la minería conlleva un alto riesgo ocupacional, no es claro sobre los riesgos profesionales y laborales. Tampoco el contrato habla de las responsabilidades por impactos a la salud (dentro del trabajo y retiro de obreros), ni del presupuesto para atender secuelas de los trabajadores y su población. Para conocimiento de la población en general al contrato de concesión le aplican todas las normas vigentes en la República de Panamá, lo que quiere decir que le son aplicables el Código Sanitario, como la normativa de la Caja de Seguro Social de Panamá, que se encargan de velar esas inquietudes. Esto es con excepción de los temas especiales convenidos en el contrato.