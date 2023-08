Reflexiones sobre la Orientación Sexual y la Convivencia Humana

La orientación sexual es una dimensión fundamental de la identidad de cada individuo. En este contexto, el término “heterosexual” hace referencia a aquellos que sienten atracción romántica y/o sexual hacia personas del género opuesto al suyo. Esta orientación, mayoritaria en la sociedad, ha sido la piedra angular de la continuidad de la raza humana, y ha establecido las bases de nuestras normas y estructuras sociales.

Desde el ángulo científico, la naturaleza de la orientación sexual parece ser una constante que se manifiesta desde el nacimiento y acompaña a cada persona hasta su último suspiro. Se nace hombre o mujer y se muere como tal. Aunque la ciencia ha avanzado en muchos aspectos, la esencia de la identidad de género sigue arraigada en la diversidad de ser hombre o mujer.

No obstante, debemos reconocer que existen individuos que no se sienten plenamente identificados con el género con el cual nacieron. Esto no debería ser motivo de condena, sino un recordatorio de la riqueza y complejidad de la experiencia humana. En lugar de abrazar la intolerancia, podemos aprender a respetar y comprender las diferentes formas en que las personas se relacionan con su identidad y orientación sexual.

La historia de la humanidad es un testimonio de las consecuencias negativas de imponer creencias y normas por la fuerza. La convivencia armoniosa no proviene de la uniformidad, sino de la aceptación de la diversidad y el respeto mutuo. En lugar de enfocarnos en los desacuerdos, podemos encontrar terreno común y avanzar hacia un futuro donde todos podamos convivir.El llamado a la tolerancia es esencial en este proceso. Ser tolerante no implica abandonar nuestros principios, sino cultivar la capacidad de coexistir con quienes tienen perspectivas diferentes. Al respaldar esta tolerancia, creamos un ambiente en el que cada individuo pueda expresar su identidad y orientación sexual sin temor a la discriminación.

El progreso no se encuentra en explotar situaciones de violencia para justificar agendas personales o grupales, sino en cultivar un entendimiento genuino y una convivencia pacífica. Ningún ser humano es idéntico a otro, y es precisamente en esta diversidad donde encontramos la fortaleza de nuestra especie.

*M.Sc. Adm. Industrial.