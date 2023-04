Reflexiones sobre puntos de vista

Siempre trato en este espacio que me han brindado con mucha buena voluntad el diario Metro Libre, compartir temas sobre derecho, política, consumidores, etc., que por lo regular son análisis de leyes, contratos, normativas o posturas de interpretaciones dadas por mi persona, que por supuesto tendrán opiniones en contra o posiciones diametralmente opuestas.

En esta ocasión reflexiono sobre las posturas dadas por ciertos profesionales y personas cuando crean opinión en la palestra pública, y más aun, cuando dicen tener intenciones en pro de la defensa del país o de su economía.

No es un misterio que durante el periodo de negociación del Contrato de Minera Panamá asumí una postura de considerar que la mejor opción para Panamá era poder renegociar el contrato y tratar de sacar el mejor provecho del mismo para los mejores intereses del país. Esta manera de pensar la mantengo en el presente porque según mi criterio jurídico, si teníamos que ir a un arbitraje internacional, no contabamos con elementos suficientes para tener la razón. Esto conllevaría para Panamá grandes costos en un proceso en donde teníamos grandes posibilidades de perder.

Además estaba de por medio el tema de la seguridad jurídica de nuestros inversores presentes y futuros, que se ponía en riesgo. Existen otros profesionales o personas que consideran lo contrario y asumían su actitud de patria o muerte, sin siquiera tomar en cuenta los efectos o consecuencias de un cierre de la mina.

Por lo regular tratan de descalificar y ofender a los que tenemos otros pensamientos u otros puntos de vista, pero cuando les preguntas como el país podrá recuperar el 3.5% de PIB que representa la mina, los 40 mil empleos, los miles de proveedores directos e indirectos que perderían su negocio, no tienen una respuesta clara. Al final es muy fácil salir a opinar sin aportar soluciones. Hasta este momento no he visto ni escuchado a ninguno de los que salen a oponerse al contrato, como se haría si la mina cierra con el tema de los miles de millones de dólares que perderíamos en la economía nacional.

Dinero que sirve para solventar una cantidad de compromisos de toda índole con nuestra población. Sin dejar por fuera los costos altísimos de un proceso fuera de nuestro territorio, sin niguna garantía de salir airosos.

Todavía veo, escucho y leo opinólogos que insisten en decirle a la ciudadanía que el contrato que se negoció con el actual gobierno es peor que el de 1997. Pareciera que quieren implementar la táctica de repetir varias veces una mentira para que se convierta en verdad. Si hacemos una revisión de las diferencias del contrato de lo que había antes con lo que existe en el nuevo contrato nos podemos percatar con claridad de la existencia de una diferencia sustancial a

favor del nuevo contrato, que redunda en beneficio de nuestro país. Sería bueno que le echen una mirada y hagan las comparaciones sobre las mejoras que solicitaba el gobierno, de lo que había antes contra lo que hay ahora. No se dejen endulzar con cantos de sirena y de politiquería barata. Haga la prueba y pregunte a todos estos opositores cuál es la salida para generar los fondos y beneficios que recibe la República de Panamá si cierra la mina, verán que se quedan sin respuesta y el país sin mina.

* Abogado y exadministrador de ACODECO.