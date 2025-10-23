Regulación debe ir de la mano con solución

De manera positiva veo los operativos de tránsito que se están realizando en diversas partes estratégicas del país para poner orden, sin embargo, la solución no debe ser solo sacar de circulación el transporte irregular sin brindarle una solución a los usuarios.

Digo esto, porque al final el más afectado está siendo el panameño de a pie, que a diario necesita transportarse de un lado al otro por trabajo o alguna diligencia personal.

Ver cómo se quedan sin ese transporte irregular o los llamados “piratas” que utilizan por necesidad, porque no hay transporte suficiente en el país, es triste.

Largas filas de horas y horas, en espera de un bus no es nada aceptable. Creo que, si bien van a poner orden en el transporte colectivo, eso debe ir de la mano con un plan para que la gente no sufra, porque si los piratas han tenido cabida, es porque no hay suficiente transporte.

Y no es que esté mal poner orden, todo lo contrario, lo veo bien, pero no debe ser así dejando a la gente sin opción de transporte y pagando las consecuencias. * La autor es

periodista.