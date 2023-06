Durante mucho tiempo he dedicado parte de mi vida profesional a los temas de protección al consumidor, aunque no ha sido la única rama del derecho que ejerzo. Es muy importante conocer en la rama de protección al consumidor cuando cualquier persona podría presentar un reclamo, denuncia o queja al verse afectado por un proveedor o empresa.

Lo primero que se debe definir para poder ejercer una acción en la jurisdicción de la materia de consumidor, ya sea ante un ente administrativo (ACODECO) o ante el ente jurisdiccional (Juzgados Civiles Especializados en Comercio), es la existencia de una relación de consumo entre las partes que contrataron.

Para que existía una relación de consumo deben ser parte en la relación contractual un proveedor, que es aquella persona natural o jurídica que se dedica permanentemente a ejercer algún tipo de comercio en lo que respecta a venta de bienes o de servicios; y por otro lado un consumidor, es aquella persona natural o jurídica que compra algún bien o servicio que sea destinado a un consumo final.

Esto quiere decir que el bien o servicio no puede ser utilizado posteriormente en una cadena de generación de ingresos por el consumidor, y es por esta razón que se habla de consumo final.

Hemos querido desarrollar este tema por la gran confusión que existe entre algunos al querer presentar reclamos ante una autoridad de protección al consumidor.

Encontramos que en muchas ocasiones las personas equivocan la vía pensando que su problema es un tema de consumidor cuando no es así. Por ejemplo pensemos en un ciudadano que compra un carro de uso personal de otro. Como vemos, en esta situación nos encontramos ante un persona que no califica como proveedor porque no se dedica regularmente a la venta de vehículos; por lo tanto no existe una relación de consumo, que imposibilita que este reclamo pueda ser presentado ante cualquier autoridad que tenga competencia en materia de consumidores. En este caso lo que cabe es que el afectado presente lo que quiere demandar ante los Tribunales de Justicia en materia civil, mediante una demanda ordinaria.

Del mismo modo podemos dar ejemplos de acciones presentadas por consumidores en contra de proveedores que no le han brindado el servicio al consumidor. En esta materia de consumo, el consumidor tiene el derecho de reclamar al que le vendió un bien, como al fabricante del producto comprado, pero no corre la misma suerte cuando se trata de servicios. Si usted contrata un servicio a un proveedor que subcontrata a otra persona natural o jurídica para

que le haga el trabajo, el consumidor no podrá solicitarle a ese subcontratista que le reconozca la garantía en el servicio; ya que la relación de consumo es con quien contrató el servicio inicialmente. Esto quiere decir que no hay una relación de consumo con el subcontratista y por lo tanto, si quiere reclamar en materia de consumo debe demandar con quien contrató. Si quisiera hacerlo contra el subcontratista que no contrató con usted debe hacerlo bajo las reglas de una autoridad con competencia civil y no de consumidor.

*Abogado y exadministrador de ACODECO.