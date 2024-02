“Sabré que me he ido cuando el olvido me arrebate tu nombre”. -Javier Aragón-

El vocablo “reminiscencia” es el acto natural de recordar y poder relatar evocaciones de pasado. Este proceso se convierte en una herramienta valiosa en las terapias con personas con “Alzheimer”.

Cuando tienes cerca un familiar que padece esa enfermedad se hace imperante la terapia de reminiscencia, basada en el uso de estímulos sensoriales que ayuden a traer esos recuerdos a través de fotografías, la música o alguna fragancia que pueda desencadenar ese recuerdo significativo y emociones asociadas, todo esto debe realizarse en un ambiente cómodo, seguro y principalmente comprensivo.

La música tiene una increíble capacidad para despertar recuerdos y emociones, y es una terapia por excelencia para pacientes con “Alzheimer”, y como diría Platón “la música es educativa por excelencia y configura la armonía y la moderación de las fuerzas del alma humana”...

Por un momento tratemos de concebir la infinita tristeza que pueda sentir una persona enferma de “Alzheimer”. Por eso quiero hoy, que veamos esta enfermedad desde otra perspectiva más humanamente empática, porque estamos conscientes que alguien a quien amamos, ésta perdiendo su identidad progresivamente.