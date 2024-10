Renovación y esperanza

“No mires atrás, un nuevo día está por comenzar”. Llevo demasiado tiempo caminando en círculos, y a pesar de tener un tono más optimista, sigo andando.

Me acerco cada día más a esa conjunción donde más allá de mi espacio físico, puedo mirar hacia dentro, levantar la mirada abarcar lo inabarcable. Las nubes abren paso y le dan entrada a un sol resplandeciente, ya no soy el mismo y ese pasado lo deje atrás; un nuevo horizonte me espera, abrazando las nuevas oportunidades y experiencias, haciendo una introspección y reconociendo mis propias limitaciones, más sin embargo no me rindo y con una actitud de empoderamiento tomo el control de las cosas para cambiar de dirección.

Mi autodescubrimiento me permite ver con más claridad y lleno de esperanza un futuro más brillante de celebración, de resiliencia, con toda la capacidad para superar cualquier obstáculo y encontrar un nuevo camino hacia adelante.

Hoy estoy presente, hoy vivo el ahora, hoy decido alejarme del bullicio de un cuerpo, hoy quiero rescatar lo que deje olvidado en mi mesita de noche y mantenerme imperturbable.

“Las cosas buenas tardan un poco más, pero siempre llegan”.

*El autor es docente.