Responsabilidad compartida

Ante los constantes incendios que se han registrado en los últimos días en el relleno sanitario de Cerro Patacón, ha quedado en evidencia algunos aspectos en los que debemos tomar responsabilidad, tanto los ciudadanos como las autoridades.

Primero, se debe tener un plan de emergencia más efectivo para este vertedero que evite la propagación del fuego. Es importante tener lugares alternos para poder disponer de la basura en caso de que Cerro Patacón no esté disponible, ya sea por emergencias como ésta o en un futuro, ante posibles reformas que requieran su cierre parcial o total.

Es importante educar y velar por el bienestar de las familias y trabajadores que se ubican en las cercanías de este lugar, ya que son los primeros perjudicados, pero podrían ser los más vigilantes para que se cumplan con las normas para evitar que personas ajenas ocasionen este desastre ambiental.

Por último, ante la situación por la que atraviesa la provincia de Panamá es importante que los ciudadanos hagan buena disposición de la basura. No por tirar los desechos fuera de la casa, lo que significa que las alimañas no proliferen o el olor no va ocasionar molestia.

Debemos protegernos del humo que por semanas está afectando la ciudad, no solo lo vemos, sino que lo sentimos, lo olfateamos y lo respiramos, todos por igual, por ello, es fundamental proteger nuestra salud hasta que este incidente pase.

* Periodista.