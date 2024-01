Responsabilidad con la basura

Este fin de año, los desperdicios y desechos son parte del época y aunque es verdad que existe un problema de logística en la recolección no es menos cierto que existen muchos ciudadanos que en lugar de contribuir a vivir en un entorno más sano, son piedras de tropiezos. Empezando por los interminables “pataconcitos” o vertederos improvisados.

No puede existir un espacio baldío o el borde de una calle donde algún irracional no coloque un cartucho con basura porque se le hace más fácil que encontrar un lugar donde colocar adecuadamente los desechos y como “cosas buena no se pega” a los días vemos decenas de cartuchos de todo tipo y colores en las avenidas, criaderos de alimañas y de insalubres lugares que perjudican a la larga a todos los que viven en los alrededores.

Otro caso es la disposición de los desechos, cada casa debe tener un lugar adecuado para colocar los desechos procurando que animales callejeros no rompan los cartuchos o tengan acceso a los desperdicios. Es cierto, no es tu perro, pero sí tu basura y es tu responsabilidad ubicarla en un espacio donde cause el menor daño posible. También hay que hablar de la forma en que disponemos de lo que no queremos, existen cartuchos especializados para que lo que votemos no se desborde o rompa con facilidad, pero aquí utilizamos el primero que encontramos. Cualquier elemento en el que entre lo que vamos a desechar, sin importar que pasará con esto en el futuro y luego nos quejamos cuando se rompen al intentar introducirlo a los camiones recolectores.

* La autora es periodista.