Retrato de un hombre

Desalentado cuando me miro al espejo, siento que el tiempo que ha transcurrido no me da tregua y me carcome. Ya no es como ayer cuando brillaba con todo mi esplendor.

Dicen que nos convertimos por casualidad en protagonistas y los otros en nuestros espectadores ansiosos en criticarnos y que le ofrezcamos nuestra mejor actuación, afanándonos en demostrar un personaje que realmente no somos. El ser humano está acostumbrado a reparar en lo obvio y apariencias, sin importar el esfuerzo que llevamos haciendo...muchas veces lo normal no causa admiración y de ignominia está lleno el mundo. De pronto aparece la insondable y cataclísmica tristeza, tocando a mi puerta...Cuántas razones para estar indignado, tratando de preservar mi salud emocional, dejando de correr hasta el cansancio.

Amo la vida en sus distintos panoramas, el hoy que se vive y se siente, que muchas veces no tengo el tiempo para disfrutarlo, como también el ayer de recuerdos recreativos y detalles fugaces. Quítate la ropa si te parece bien y no dejes nada por hacer... ¡Hasta aquí! Gritaron el corazón y el cerebro, por fin se pusieron de acuerdo... Un hombre no puede estar cómodo sin su propia aprobación. -Mark Twain, escritorestadounidense (1835-1910). * Docente.