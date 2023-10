Salud mental en el trabajo: “Hoy no voy a la oficina”

En el mundo laboral actual, la presión por estar siempre presente en la oficina puede ser abrumadora. Sin embargo, ¿qué pasa si pudiéramos cambiar esa narrativa y dar prioridad a nuestro bienestar y a la salud mental? La idea de poder decir en forma saludable: “Hoy no voy a la oficina. Me siento muy bien y no quiero malgastarlo en el trabajo. ¡Que tengan un gran día!”, es más relevante que nunca.

En una sociedad donde el trabajo a menudo se considera una prioridad absoluta, es esencial recordar la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida. Pasamos una gran parte de nuestras vidas en el trabajo, y si no encontramos tiempo para cuidar de nosotros mismos y disfrutar de nuestra salud, ¿qué sentido tiene todo eso? El equilibrio entre el trabajo y la vida no solo es importante para el bienestar personal, sino que también puede tener un impacto significativo en la productividad y satisfacción laboral. Cuando nos sentimos bien, física y mentalmente, somos más eficientes en las tareas y estamos más motivados para contribuir al éxito de la empresa. Una parte esencial de poder decir en forma saludable que no vamos a la oficina, es la honestidad sobre nuestra salud mental.

En lugar de sentirnos presionados para ocultar nuestras razones o inventar excusas, deberíamos poder comunicar abiertamente cómo nos sentimos. Decir que nos sentimos bien y que queremos disfrutar de un día libre, no debería ser visto como falta de compromiso o pereza. Más bien, es una expresión de autoconciencia y autocuidado. Reconocer que necesitamos un día para recargar energías, puede ser un acto de valentía y responsabilidad hacia nosotros mismos. Para que esta idea sea aceptada en el entorno laboral, es necesario fomentar una cultura del cuidado. Los empleadores deben comprender que permitir a sus empleados tomar un día libre, de vez en cuando en función de su bienestar, es una inversión en la salud mental y la felicidad de su equipo. Esto no solo puede mejorar la moral de la empresa, sino también reducir el agotamiento y el estrés laboral.

* Presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR).