Se bajó la guardia

Definitivamente, las medidas extremas de la pandemia del covid19 en sus momentos más difíciles, no podrán mantenerse igual. Surgen más conocimientos sobre el virus y sus variantes y aparecen las vacunas. Sin embargo las mutaciones continúan en el mundo. La variante ERIS aparece ya en hermanos países aumentando contagios y hospitalizaciones. Su severidad o capacidad de contagio sigue en estudios y el tiempo una vez más, nos dará más información. Si bien es cierto que la mortalidad es la cifra que más nos golpea cuando estos virus nos agreden, no debemos olvidarnos que el padecer la enfermedad genera el ausentismo laboral, gastos intangibles, tangibles y hospitalizaciones. Costos. Por estas circunstancias debemos mantener ese mínimo de medidas sanitarias que deben ser permanentes. El obligado lavado de manos, mascarilla en lugares cerrados, y en hogares donde hay pacientes de tercera edad y más si padecen múltiples patologías que debilitan el sistema inmunológico. En guerra avisada, se dice, no mueren soldados. El problema es que la guerra contra el Covid19, sus variantes y otros virus no ha terminado aún Panamá cosmopolita, es fácil entrada de todas esas variantes. Y diríamos: alerta, alerta, alerta que camina, aún el covid19 por América Latina.