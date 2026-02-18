Se nos viene la otra cara del calendario

El bullicio de las fiestas del Carnaval quedó atrás. Las calles recuperan su ritmo habitual y, casi sin darnos cuenta, el calendario nos coloca frente a un momento distinto: el Miércoles de Ceniza.

La ceniza en la frente no es un simple símbolo; es un llamado a reconocer nuestra fragilidad y, al mismo tiempo, nuestra capacidad de empezar de nuevo.

Con este día inicia la Cuaresma, un tiempo que propone algo contracultural: bajar el volumen, mirar hacia adentro y agradecer. Después de días de excesos y celebraciones, la fe invita al equilibrio. No es solo “dejar” algo como sacrificio, sino sumar gestos que transformen: más oración, más solidaridad, más conciencia en cada decisión cotidiana.

La Cuaresma es una pausa necesaria en medio de la prisa del año. Cuarenta días para revisar actitudes, sanar relaciones y reenfocar el corazón. Si el Carnaval nos recordó la alegría de compartir, este tiempo nos recuerda la importancia de cultivar el espíritu. Porque después del ruido, el silencio también tiene algo que decir.

* La autora es comunicadora social.