¿Se podrá celebrar sin ensuciar?

La selección nacional de futbol una vez más, nos hace soñar, por segunda ocasión Panamá tiene la oportunidad real de clasificar a un Mundial, y con ello renace la ilusión de todo un país. El triunfo de anoche ante El Salvador desató una fiesta multitudinaria en las calles, especialmente en Calle 50 punto que ya es el epicentro histórico de nuestras celebraciones más grandes.

Sin embargo, la euforia dejó al descubierto una preocupación que no podemos seguir ignorando y es la cantidad de basura botellas, bolsas, latas y desechos esparcidos por toda la zona. Es aquí donde surge mi pregunta ¿Estamos dispuestos a permitir y normalizar la falta de cultura ciudadana en nombre de una celebración deportiva?

No se trata de apagar la fiesta ni de pedir que celebremos en silencio. Todo lo contrario, el país tiene derecho a festejar los logros de su selección. Pero celebrar no debe significar destruir, ni convertir la tarea de las autoridades de aseo en un castigo cada vez que Panamá gana un partido importante.

El verdadero compromiso con nuestra selección y con el país debería ir más allá de la camiseta roja debe implica asumir responsabilidad por el espacio público, respetar nuestras calles y demostrar que la pasión también puede ser ordenada y consciente. * Periodista.