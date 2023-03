Se venden sueños con pesadillas

Muchas veces en nuestro camino encontramos situaciones que no valoramos; detalles que dejamos pasar, porque no deseamos confrontarlos como problemas y las dejamos inertes, porque no lo consideramos como un problema.

Pero realmente estas situaciones que no confrontamos de manera oportuna tienden a elevarse, precisamente por a falta de interés y atención.

Y, al final no nos queda más remedio que hacer algo al respecto.

Muchas empresas constructoras y promotoras venden un sueño. Un sueño que nosotros compramos y que se convierten en pesadilla posteriormente.

Todo nos lo facilitan y nos lo hacen ver de color de rosa y nos lo venden como en una pasarela. Y, lo peor, es que nosotros permitimos que esto suceda, y no verificamos que todas las promesas que nos venden se dejen por escrito.

Porque como se los he manifestado anteriormente, lo que no está escrito, no tiene valor.

Escribo esto, porque debemos tener mucho cuidado al invertir en inmuebles como oficinas y proyectos residenciales en nuestro país.

Los promotores nos prometen gimnasios y muchas amenidades más; renders y fotografías con bellísimas áreas sociales y, al final quedamos atrapados con unas promotoras que incumplen promesas, que quedan secuestradas por bancos, que venden propiedades en efectivo, que no le otorgan sus escrituras ni sus títulos de propiedad al cliente estafándolos, y que les mienten constantemente.

Promotoras que se pasan irrespetando y abusando de los que invertimos, o sea a los copropietarios, y que terminan amenazándolos con cartas, abultando las cuotas de mantenimiento, e irrespetando sus derechos.Promotoras que se convierten en administradores, que manipulan y que no presentan estados financieros, ni realizan reuniones de Asambleas de copropietarios anuales; que no brindan explicaciones, que utilizan los dineros de los inversionistas como su caja menuda y cambian de administraciones y nombres en sus razones sociales, para evadir la ley.

Les recomiendo tener cuidado con los inmuebles en los que invierten, porque veo esto a diario, en muchos edificios residenciales y en oficinas.Debemos hacer nuestra investigación previa y diligente” antes de comprar o invertir, especialmente si Ud. es extranjero en nuestra tierra. Porque les garantizo que, como inversor, de no hacerlo, se llevará la peor parte. En estos momentos, muchos copropietarios y clientes están pasando por esta pesadilla, al no haber investigado apropiadamente, por diversas razones y no le dan la importancias debida a su inversión, y no relizan su “due diligence” o su debida diligencia con propiedad.

No quiero escuchar a más personas comentándome que su sueño, se ha convertido en su pesadilla.

No deseo que esto le ocurra a más empresarios, por lo que alzo mi voz.

* Empresaria.