Semana del Libro en Panamá

Las naciones se enriquecen cuando sus habitantes proliferan el verdadero camino de la sabiduría descubriendo que la enseñanza se concentra en pequeños caminos, proyectando el sendero de la luz que ilumina la carretera hacia el conocimiento humano. Es verdad que en ocasiones nunca llevamos un buen libro, pero lo esencial es descubrir cuáles son sus deleites enriquecedores para enfocar los desajustes literarios individualista, donde se caen en errores mentales cuando no queremos leer un libro.

En Panamá, desde 1942, el Comité Pro-Difusión del Libro y Fomento de Bibliotecas, creó la primera Semana del Libro, culminando el 11 de julio de 1942, con Biblioteca Nacional.

Fue entonces que mediante decreto No. 237 del 27 de mayo de 1957 y por iniciativa del Dr. José Daniel Crespo se estableció la Semana del Libro que se efectúa desde entonces del 22 al 29 de septiembre. No obstante, los libros no han sido siempre lo mismo.

Desde la más remota forma de nuestro progreso, los libros, o los que hacían las veces de un libro, que no estaban hechos ni de papel, ni con papiro, estaban grabados en pequeñas tabletas de arcilla, incluyéndose la mano del artesano que, con esmero propio, dejaba grabado para la posteridad el mensaje de algún gran hecho, de una acción o de una obra.

Ojalá que, en un futuro no muy lejano, la sociedad panameña sepa que el mayor logro de transformar una sociedad es por el buen apoyo de un libro.

* Periodista.