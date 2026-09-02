Séneca y el dominio de la mente

Hace unos días visité a un amigo ya retirado de las lides citadinas y el fragor del trabajo, me miró, suspiro y me dijo i´m down..I fell sick...no Mood ( estoy caído, me siento enfermo, sin ánimo), Le pregunté; ¿estas enfermo?...un no rotundo y le riposté, lo tuyo es mental.

Séneca que fue consejero del emperador Nerón, entendió algo hace casi 2,000 años lo que todavía nos cuesta aceptar: podemos tener una vida relativamente tranquila y, aun así, convertir nuestra mente en un lugar insoportable.

Lo hacemos cuando repetimos una y otra vez los errores del pasado. También cuando imaginamos enfermedades, fracasos, traiciones o pérdidas que todavía no han ocurrido. Por eso afirmó que “sufrimos más en la imaginación que en la realidad”.

Su solución no era borrar los recuerdos ni vivir sin planes. Era evitar que el pasado se transformara en resentimiento y que el futuro se convirtiera en ansiedad.

Obviar lo que no controlamos: Las acciones o pensamientos de los demás, el pasado, la suerte, el clima o los resultados de nuestros esfuerzos.

Epicteto: Sostenía que “no nos perturban las cosas que pasan, sino la opinión que tenemos sobre lo que pasa”. La clave está en transformar el juicio interno.

Marco Aurelio: En sus Meditaciones, anotó para sí mismo: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza”.

Séneca: Advertía sobre el peligro de dejar la mente a la deriva: “Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad”. No lo olvidemos.