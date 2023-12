Llegó el mes de diciembre, época de paz y fraternidad. Algunos dicen que es el tiempo de gastar y los más detractores opinan que solo es un mes para la hipocresía.

Aunque no estoy de acuerdo, puedo decir que, en mi concepto, es el mes de las oportunidades. 31 días en los que podemos tratar de ser mejor persona. No se nos quita nada siendo bueno, por lo menos al final de año. Si no lo hicimos o lo intentamos en el transcurso de estos 11 meses, por qué no hacerlo ahora.

¿Por qué no preocuparse por el prójimo ahora?, ¿por qué no ayudar a los demás, por qué no dejar los rencores o rivalidades?, ¿por qué no darse la oportunidad de conocer aquella persona que “no tiene sangre” para uno?, ¿por qué no?

Si no es ahora.¿ cuándo será el mes perfecto? Cuando nos daremos la oportunidad de apoyar a otros, de ser altruista, de no pensar solo en lo que deseamos y queremos, cuando dejaremos el egoísmo, la necedad, la arrogancia, la altivez y todos aquellos rasgos de nuestra humanidad que nos hacen imperfecto ocupen el último lugar de nuestra personalidad.

Si aprovechamos y nos damos esta oportunidad, a lo mejor y por simples cosas de la vida podemos encontrar que el dar en lugar de recibir nos puede llevar a ser tan felices que lo convertiremos en algo permanente en nuestra vida, que todos los meses serán diciembre y podremos aportar, un poco o mucho a que la verdadera hermandad entre seres humanos crezca y se permanente. * Periodista.