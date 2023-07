Si vamos a soñar, que sea en grande

“La vida es muy lacónica para no hacer lo que nos hace feliz”. Al menos una vez al año, procuro darme permiso de viajar, no necesariamente cruzar la frontera territorial, pero sí, tener la oportunidad de conocer personas de otras latitudes y de cierta manera volvernos “sosias” y empezar una nueva aventura. En otra ocasión hable de viajar en solitario, eso nos brinda la oportunidad de cambiar nuestro itinerario sin complicaciones, y como diría Joan Serrat “No dosificar los placeres, si puedes derrocharlos”, convirtamos esos momentos en un gran día y mañana también. Tenemos que darle rienda a la experiencia, deleitándonos de las cosas que aún no tenemos, ¿Cómo? A través de la memoria de esos recuerdos vividos. Alguna escalada, preparar comida para veinte, una buena charla, una buena compañía, una mirada de mujer donde reflejarme, y la lluvia...amo la lluvia. Retomar esos placeres que se han ido esfumando a través del tiempo, bailar sin música, tratar de acomodar nuestro trasero en esos viajes por carretera de catorce horas, recordemos que cada día que pasa es un día imposible de recobrar; tenemos que vivir intensamente, ahora que todavía tenemos tiempo. Detrás de cada canción existe una historia personal. “Y aunque me tarde diecinueve días y quinientas noches en que nos volvamos a encontrar, siempre amare esos cinco minutos naufragando en tu mirada”.

* Docente.