Siempre nos quieren sacar provecho

Hoy me tomaré el tiempo de mencionar algunos temas que se dan todos los días, a los cuales no se les presta importancia, pero afectan directamente los bolsillos de las personas y los consumidores. Son cosas que mencionaremos, que seguramente los podrán a pensar las veces que le ha ocurrido.

Empecemos con el tema de las bolsas degradables en los distintos negocios y supermercados. Si más no recuerdo cuando se implementó la legislación de la salida del mercado de las bolsas plásticas para sustituirlas por las degradables, al comercio se le indicó que no podía existir ganancia sobre las misma; o sea que se debían vender al consumidor al precio de costo y de esa manera la población no sentiría un impacto por la decisión tomada. Bueno la pregunta es: ¿Tenemos conocimiento cierto de que se venden al costo? ¿Quién está verificando esto con regularidad?. La respuesta es que no manejamos la información y ya hemos visto en algunos locales comerciales que las bolsas tienen precios superiores a los que tenían cuando inicio la medida. Automaticamente pedimos la bolsa y la pagamos sin verificar el tema.

De la misma manera en alguna ocasión ha tenido problema con su tarjeta de crédito porque se la han clonado o le han sacado dineros de la misma. Lo más probable es que al momento de hacer el reclamo le salgan con que el seguro que paga mensualmente no cubre la totalidad de las sumas sustraídas porque su tarjeta solamente cubría hasta cierto monto, y la pregunta es: ¿Cuándo me informaron en forma clara las cantidades a cubrir?. En el momento en que le ofrecen la tarjeta y usted la acepta este tipo de cosas no las mencionan y después vienen los problemas, con el sin sabor de que el agente financiero nos quiere cobrar algo que desconocíamos. En algún momento nos dieron la información clara y veraz? La respuesta a esta pregunta es no y mal tenemos que asumir esos costos.

Así mismo tenemos otro caso muy común cuando visitamos un banco a la hora de hacer efectivo un cheque. Recordemos que al ir a cambiar un cheque debemos acercarnos a un cajero que tiene la facultad subjetiva de decirnos que la firma no corresponde a quien giró o firmó el cheque, y en consecuencia nos lo rechaza. Hasta ahí pareciera que no ha problema, pero la cosa se torna compleja cuando le cargan en su estado de cuenta los 32 dólares del rechazo del cheque. Desde cuando un banco puede cobrar un cargo de manejo por la sola decisión de una cajera de aceptar un cheque o no, si los cargos de manejo se podrían hacer efectivos cuando el cheque entra a la cámara de compensación recibido en depósito y después rebota por mala firma, insuficiencia de fondo o cualquier otro motivo. Al hacer el reclamo por lo regular el banco tiene que reversar ese cargo, la pregunta es: ¿Qué pasa con el resto de personas que no reclaman o no se dan cuenta?, pues sencillo, el banco se queda con el cobro de algo que no les corresponde.

Ante estos ejemplos y otros más que tocaremos en otra ocasión por temas de espacio, tenemos que decirle a los consumidores que presenten sus denuncias en los ditintos reguladores de estas materias porque lo correcto es que así como no se lo cobraron a usted por presentar el reclamo, no se lo hagan a más nadie. Al ir a los reguladores, éstos deben sancionar a las empresas que tengan esta conducta. Recordemos el viejo adagio que dice: “Mientras no nos cueste hagámoslo fiesta”, cuando le tocas el bolsillo ayudamos a cambiar esa manera de pensar de querer jugar vivo y sacar provecho de todo.

* El autor es abogado y exadministrador de ACODECO.