Sin caras nuevas

Durante este año preelectoral (2023) han iniciado los procesos internos de los partidos políticos, tiempos muy agitados y de mucha división en los colectivos.

En medio de estos eventos electorales algo que ha quedado en evidencia es que quienes buscan ocupar cargos son las mismas caras de siempre, es decir más de lo mismo.

Quienes han expresado sus intenciones de dirigir el país en el próximo quinquenio o ya fueron Presidente de la República o actualmente ocupan algún cargo de elección popular. Por otro lado, también están los que dicen ser independientes y han salido de alguna estructura política. Entonces, cuáles son las alternativas que se nos presentan a elegir, dependerá mucho de los panameños hacer una buena elección porque de muchos ya se conoce mucho y si salen caras nuevas, de ellos se conoce poco. Sn embargo, también es bueno darle la oportunidad a nuevas personas.

Si el candidato que se le presente no lo conoce, busque e investigue, hoy día casi todo aparece en las redes sociales e internet, no se deje llevar solo por promesas, en tiempo de campaña te ofrecen de todo, él lo típico de la política, nada nuevo. Es muy importante que aunque los candidatos que se presenten en los próximos comicios no se han los que le agrade para dirigir el país, tampoco se quede sin votar.

Con el panorama que tenemos al momento de figuras políticas que buscan ocupar distintos cargos, será una tarea difícil. * Periodista.