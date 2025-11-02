Solemnidad en el Día de los difuntos

El Día de los Difuntos tiene raíces en la tradición católica, donde se conmemora a las almas que están en proceso de purificación antes de entrar al cielo. Es una jornada de recogimiento y homenaje en la que se honra la memoria de quienes han partido, reconociendo su presencia espiritual en nuestras vidas. En Panamá El Día de los Difuntos lo celebramos el 2 de noviembre.

Hay mucha actividad los días previos y se realizan tradiciones esenciales como son visita a los cementerios, las familias limpian las tumbas, colocan flores (especialmente crisantemos y cempasúchil) y encienden velas como símbolo de luz para el alma.

Algunas familias tienen especies de altares en los hogares donde colocan fotografías, comida, agua, sal, velas, papel picado y objetos personales del difunto. Cada elemento tiene un significado profundo: Agua: mitiga la sed del alma en su viaje. La Sal: purifica. Pan de muerto especialmente en México: representa el ciclo de la vida y la muerte. Se elevan oraciones y recogimiento. Se elevan plegarias por las almas, especialmente aquellas que no tienen quien las recuerde.

En muchas culturas, especialmente en Mesoamérica, la muerte no se concibe como un final, sino como una etapa más del ciclo vital. El Día de Muertos en México, por ejemplo, celebra el regreso temporal de las almas para convivir con sus seres queridos.

En México, esta fecha se entrelaza con el Día de Muertos, una celebración reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Aunque comparten elementos, el Día de los Difuntos tiene un tono más solemne.

En suma, el Día de los Difuntos es un acto de amor, memoria y esperanza. Es una oportunidad para reconectar con nuestras raíces, con nuestros seres queridos y con el misterio de la vida que continúa más allá de la muerte.

*El autor es comunicador social.