Solo quedan los recuerdos

El tiempo puede pasar como una fuerte ráfaga de viento, pero es muy difícil que la época transcurrida en el Panamá de los años 1950 a 1970 pueda desaparecer, como se evapora el agua dejando solo los recuerdos. Existieron sitios y eventos que son parte de nuestra nacionalidad. Esas actividades deportivas recreativas, muy concurridas quedaron registradas.

El panameño disponía junto a su familia, así como las parejas de enamorados, pasearse por el malecón de la Avenida Balboa, y disfrutar de la brisa del mar. También se podía deleitar un raspado o refresco en el Parque Urracá, el Restaurante Squirt o el Boulevard Balboa.

Por décadas el Club de Yates y Pescas, organizó el tradicional Clásico de Lanchas en honor al presidente de turno. Era una actividad que congregaba miles de personas que se apostaban en el Malecón de la Avenida Balboa.

La motonáutica como se conoce a esta actividad se inicia en los años 1960. Las competiciones de clubes de natación en la Piscina Amador, (Plaza Amador) fue otra actividad en los barrios populares, eran nocturnas, de allí surgieron reconocidos nadadores, y el equipo de Water Polo, que brilló dejando muy en alto al país.

El Gimnasio Neco De La Guardia, para ese entonces era el “Top Ten” de los Coliseos Deportivos para el desarrollo de las ligas Inter barriales de baloncesto, presentaciones y otras actividades. Allí la selección nacional de baloncesto de 1970 realizó varios encuentros. *Periodista.