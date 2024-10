Solución salina: vieja herramienta de gran valor

Más sabe el diablo por viejo... No hay duda de que las medidas higiénicas como: lavado de mano, protegerse la boca y nariz con mascarillas, entre las más sencillas y de costo beneficio, han atravesado la prueba de los años.

Las abandonamos cuando pensamos que todo está bajo control.

Equivocación crasa, pues los virus están permanentemente al acecho, aunque suelen invadirnos en algunas épocas del año más que qué en otras. Pero el ‘Cambio climático’ ha creado otros escenarios para brotes inesperados.

Un reciente artículo publicado en la revista ‘The Lancet’ - julio 11 ,2024 -, denominado “Nasal spray and behavioural intervention comparared con usual care for acure respiratory ilness in primary care”, revela que el uso periódico de salina nasal en pacientes asintomáticos o sintomáticos, acortan los días de las enfermedades respiratorias y que también la disminución del estrés coadyuva a ello.

Aunque evidencia moderada, es importante su práctica, pues es un método de bajo precio que limpia nuestras fosas nasales de invasores sobre todo virales y alérgenos.

Al no complicarse estas infecciones con cuadros bacterianos, pueden reducir uso de antibióticos y es un valor agregado. Su uso, el spray nasal hasta seis veces por día coadyuvó en esta tarea.

Una medida adicional para recuperarnos más rápido de estas infecciones respiratorias y disminuir nuestros malestares y ausentismo laboral. Los autores aceptan que el estudio posee evidencias moderadas, pero hacerlo no hace daño.

Las soluciones salinas se venden, para uso basal y hay recetas caseras para prepararlas. En lo particular lo hago y me ayuda. Soy un caso, pero a mis pacientes les ayuda al usarlo cuando está indicado. * Médico.