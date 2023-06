Soy tolerante, pero...

En conmemoración de los Disturbios de Stonewall que tuvieron fecha un 28 de junio de 1969, en Estados Unidos, cada año se celebra el día del orgullo en diferentes países. La celebración ha evolucionado y en ciertos países se ha expandido por todo el mes.

Al mismo tiempo que la celebración de la población sexo diversa va ganando terreno, los conservadores extremistas han encontrado espacios para expresar su desprecio en redes sociales, disfrazando su discurso de segregación de libertad de expresión.

Hay que tener cuidado con lo que compartimos en redes sociales, seamos figuras públicas, familiares de figuras o simples humanos que existen en el mundo digital.

Es cierto que vivimos en un país mayoritariamente conservador, sin embargo, no somos una aldea como nos quieren hacer ver. Todos estamos conectados.

Las redes sociales han auspiciado una falsa creencia de que podemos comentar libremente sobre la vida de los demás, como si nos debieran alguna explicación de su vida privada. Hay que tener cuidado.

Hay una frase que podemos aplicar cada vez que se nos presentan estas situaciones, si no se tiene nada bueno que decir, mejor no se dice nada. Si no te han pedido una opinión, no la des, así de simple.