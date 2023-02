Su salud y su bolsillo en carvanales

Después de dos años de no haber carnavales en mi país, se tomó la decisión de que se podían celebrar los mismos, debido que la Pandemia del COVID, aparentemente ya está bastante controlada. Por un lado es importante resaltar que los carnavales en alguna forma reactivan la economía, sobre todo de la mediana, de la pequeña empresa y sobre todo de vendedores al detal, que salen a diario los cuatro días de carnaval a ofrecer sus productos alimenticios (empanadas, carne en palito, boñuelos, hojaldres, tortillas, lechona, etc.) y otros que no lo son, como gorras, paraguas, etc. Lo cierto que parte de esa microeconomía se beneficia.

Por otro lado también nos encontrábamos ante una ciudadanía que necesitaba el desahogo de meses de confinamiento, sin poder salir a realizar lo que más le gusta al panameño, que son sus fiestas de carnaval. Si hay algo que el pueblo se prepara hasta con un año de antelación, son sus carnavales. Terminando el carnaval y enseguida o durante el mismo, ya se están escogiendo las nuevas directivas y reinas que amenizarán el carnaval del siguiente año.

Independientemente de todo lo anterior, siempre es bueno recordar que aunque sean varios días libres para festejar, hay que hacerlo siempre con prudencia y cordura para poder cuidar la salud y su economía. Sería bueno si usted va en grupos y se quedan en una casa puedan llevar alimentos para cocinarlos. Así sale más barato que comer en la calle. Esto quiere decir que hagan sus desayunos, almuerzos y cenas donde se están quedando. Esta recomendación no solamente ayuda en la parte económica, sino también en la de salubridad. Recuerden que nosotros no sabemos lo que consumimos en la calle y en algunas ocasiones podemos ingerir alimentos ya quedados o viejos, que nos pueden causar una intoxicación. Si por alguna razón le toca comer fuera de su casa entonces trate de ir a lugares que ya conozca por su trayectoria y que sabe que los alimentos son frescos y tienen salida a diario, esto le garantiza que está ingiriendo alimentos frescos, que se rotan por su consumo y se compran a diario.

Otro punto que es importante analizar es que el mundo no se va a terminar en estos carnavales, debe ser responsable que la realidad lo está esperando al acabar los mismos. Al regresar a casa tendrá trabajo esperando, responsabilidades que tendrá que darle frente. La familia, la escuela, la alimentación, luz, agua, arrendamiento etc., no desaparecen por arte de magia, allí estarán esperando para que tengamos que darle respuesta. Es por esta razón que le sugerimos que trate de no gastar todo en el carnaval y sea precavido en guardar para lo que le espera al regresar. Los acreedores no esperan a nadie, ellos quieren cobrar sus cuentas y no tienen la obligación de ser comprensivos, así las cosas lo indicado es arroparse hasta donde le llegue la manta y no gastar todo en carnaval.

* El autor es abogado y exadministrador de ACODECO.