Te prometo: poesía a una mujer a quien amo

Hoy me permito compartir y dedicarle esta poesía a una mujer a quien amo, respeto y admiro, una dama de una inconmensurable belleza, por ser una madre dedicada y excepcional, buena hermana, hija y amiga. Esto es para ti... HV. «Te prometo recorrer tu geografía y sentirte sólo mía. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos: los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares; hurgaré entre todos tus lugares; volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu algibe quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Viviré para darte mi ternura, buscaré contagiarte mi locura. Lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo y te digo con certeza: si no cumplo mi promesa de la mano del Eterno que me hunda en el Infierno.» -Silvio Soldán.

* Docente.