Tejemeneje del 1 de enero de 2026

Guerra de misiles

El Secretario General de RM y diputado, Luis Eduardo Camacho, arrastró a Vamos a su terreno. Desde Juan Diego, hasta casi todos los diputados de su bancada, en un dame que te doy, donde el amigo fiel los tiene como locos, con sus publicaciones.

Rendición de cuentas

Ahora que comenzará el segundo periodo de la segunda legislatura, sería bueno saber, ¿por qué muchos diputados están desaparecidos y no desde diciembre pasado?

Adiós justicia comunitaria de paz

La justicia comunitaria de paz, manejada por los municipios murió a la medianoche. El Ministerio de Gobierno la está reorganizando y los actuales funcionarios se mantendrán por ahora, en sus cargos, de acuerdo al Código Administrativo.

El costo total

La intervención de la Autoridad de Aseo para recoger la basura en las próximas semanas costará unos 600 mil balboas, reveló Ovil Moreno el director de la Autoridad de Aseo.

Pregunta necesaria

¿Por qué varios representantes de corregimiento de San Miguelito tienen diferencias con la alcaldesa de Vamos, Irma Hernández?