Tejemeneje del 10 de noviembre de 2025

Mal calificado

El desfile del 8 de noviembre en Las Tablas, Los Santos, dejó mucha decepción. El despelote fue monumental y todos se tiran la pelota.

Mil dólares la taza

La Agencia France Presse reseño que el café Geisha de la hacienda panameña La Esmeralda, se vende a $1,000 la taza en Dubái.

Algo está cambiando

La captura de Ali Zaki Hage Jalil, en Isla Margarita, Venezuela por parte de la Interpol de Venezuela, indicarían que algo está cambiando en ese país. El individuo es vinculado al atentado sangriento de la aerolínea Alas.

Los 500 millones

Le corresponde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atender el reclamo de los representantes parla que les entreguen $500 millones del impuesto de bienes e inmueble.

Arrecian operativos

La Empresa Nacional de Autopistas, junto a la ATTT y la Policía Nacional está realizando operativos en las salidas de los corredores Norte y Sur. Son miles de conductores con deudas acumuladas, sin placa o sin el revisado del año.