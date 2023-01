A Dina no le va bien

Cuarenta muertos en un mes de protestas, tras la caída del presidente Pedro Castillo es para que la OEA se pronuncie con contundencia, inicie una investigación y anuncie sanciones. La estabilidad de la presidencia de Dina Boluarte en juego. Una protesta es anunciada desde el sur de Perú hacia la capital, Lima y la violencia en las manifestaciones, en particular en Puno, no parecen disminuir.

Como no ganaron en su campaña de desinformación contra las vacunas, ahora cuestionan el censo y las preguntas, en redes sociales. Si fuera por ellos estaríamos en la edad de piedra. Horror.

Si la reválida o rehabilitación es con el uniforme escolar, ¿por qué hay estudiantes que van con jeans, suéteres y zapatillas? No es un castigo, pero tampoco es un premio. La mayoría no se aplicó a los estudios y los padres no hicieron lo que les correspondía.