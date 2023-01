Eso de los militares iraníes de anunciar el envío de barcos de su armada al Canal de Panamá es una estupidez mediática. Aquí no podrán ni acercarse con un barquito de papel. Primero porque no es su zona de influencia y segundo porque Estados Unidos no se lo permitiría. ¿Qué tendrán en la cabeza esos señores de Teherán?