Si un grupo de padres cierra una escuela porque falta un aseador, un maestro o una profesora, afectan todavía más a sus hijos. Exigir y presionar está bien, pero los extremos no son buenos.

Metro Libre, a solicitud de un número importante de padres ha tratado de saber con el IFARHU, ¿cuándo pagan el pase U? Andan en modo silencio, a huir se ha dicho, no te contesto. Den la información, que la gente tiene derecho a saber.

Si un estudiante tiene más de ocho años en una universidad estatal y no se termina de graduar, para politiquear, ¿no se consideraría un caso de peculado de uso? En otros países se ha investigado.

Las medidas no son malas, pero todo tiene un costo. No cobrar la matrícula, exonerar pagos y habilitar buses gratuitos en la Universidad de Panamá deben presupuestarse. Hay un quinto bus.

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) castiga a quienes tienen su saldo al día, cuando dejan hasta por un minuto en la garita de paso a los que no pagan el peaje. Los demás hacen la fila.

Willie no le dará chance a Raúl Rodríguez. Parece que cada uno será candidato a la alcaldía por el Partido Panameñista y PAIS, por separado. Ninguno cede. ¿Afectará eso una alianza entre ambos?

El TE hizo lo que le correspondía. No le compete organizar debates entre precandidatos por la libre postulación. Eso le corresponde a los aspirantes a los cargos, que andan buscando firmas.

Eduardo no está feliz

Eduardo Quirós no está feliz. Trató que el Tribunal Electoral organizara un debate con precandidatos por la libre postulación y no pudo. Como no logró su cometido, le está dando con el banquillo a la corporación y por ahí mismo, rejo a los partidos.