Dicen las malas lenguas que un director que renunció para irse a la política ni se despidió de sus colaboradores. ¿Habrá alguna razón para no decir ni pío pío? Sus amigos extrañados.

Circulan videos sobre el cierre de la refresquería y quesería Quesos Mili, fundada en 1981. Varios internautas informaron que ayer mudaban todo y los baños cerrados. No hay un informe oficial.

¿Recuerdan la varillero que atacó a otro en la Universidad de Panamá y apareció en una grabación en pleno acto? Se dice que no ha sido sancionado ejemplarmente. De la estatal Universidad de Panamá se conoce nada de este proceso.

En estas elecciones que se avecinan parece que la izquierda tendrá una participación casi simbólica. El FAD no logró la cifra mágica y su oferta independiente no sube la loma. Parece que el discurso ideológico no atrae mucho a los electores.