Llama la atención que muchos dirigentes de sindicatos, centrales, federaciones y confederaciones tienen más de 62 años y desde hace mucho sólo sirven a la organización y no tienen un trabajo conocido.

Por los lados de los sindicatos aseguran que a varios sindicalistas y organizaciones los tienen en el “tuquito” por la forma en que se utilizaba el dinero del seguro educativo para la formación. Hay viajes y eventos que no tendrían justificación alguna.

La Contraloría podría auditar las ayudas económicas que recibieron del IFARHU para saber si estudiaron o cumplieron con requisitos de la entidad. Si no terminaron la carrera, tendrían que devolver todo.

No sean mal pensados. Lo que han dicho algunos gremios magisteriales es que, si no hay pago por los días no trabajados, tampoco habrá notas. El estudiante sigue siendo rehén de la confrontación.